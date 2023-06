Kathleen Folbigg | 20 anni di ingiusta detenzione con l’accusa falsa di avere ucciso i suoi figli

(Di lunedì 5 giugno 2023) I quattro bambini sono morti per cause naturali: le bimbe avevano una rara mutazione genetica e ii bimbi disturbi neurogenetici

È questa la storia di, finora conosciuta come "la peggior serial killer donna australiana", il cui destino però sembrerebbe poter essere riscritto. Nel 2003 la donna, che ha sempre ...era stata definita "la peggiore serial killer d'Australia" ed era stata condannata nel 2003 per aver ucciso i suoi tre figli e aver massacrato il quarto. Il caso ha attirato una ...Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di, sulla base dei risultati preliminari di un'inchiesta che ha riscontrato 'ragionevoli dubbi' ...

Australia, arriva la grazia per Kathleen Folbigg ingiustamente condannata per la morte dei suoi 4 figli: "Non… la Repubblica

I quattro bambini sono morti per cause naturali: le bimbe avevano una rara mutazione genetica e ii bimbi disturbi neurogenetici ...Ha scontato 20 anni di prigione con l'accusa di aver ucciso i 4 piccoli figli ma la causa di quelle morti potrebbe essere una rara mutazione genetica: ecco di cosa si tratta e cosa dicono gli esperti ...