Kate Middleton ha incantato tutti in Giordania Ma alle telecamere non è sfuggito lo scontro con il marito Scopri di più su Amica it

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per una volta non era lei la protagonista, personaggio secondario, al royal wedding in, rispetto alla sposa. Digli ospiti presenti al grande evento, però,è forse stata quella più chiacchierata. Per lo stile, la bellezza e l’eleganza. E anche per un piccolo battibecco con il principe William. Royal wedding ad Amman E pensare che, fino all’ultimo,non era data tra gli ospiti del matrimonio tra il principe Hussein, figlio primogenito della regina Rania e di re Abdallah, e la saudita Rajwa al Saif. Solo il giorno prima delle nozze, celebrate il primo giugno, la principessa del Gs è stata paparazzata ad Amman facendo intendere che avrebbe partecipato all’evento. Una scelta, forse, per non distogliere i media europei dai ...

In quest'occasione, ha deciso di indossare un completo firmato Alexander McQueen , brand tra i preferiti di, in celeste per omaggiare il Principino appena battezzato. La Famiglia ...Rajwa, altezza reale in pianelle Bellissima e statuaria, Rajwa al Saif è già stata indicata dai fashionisti come ladel Medio Oriente. Lei, che un giorno sarà Regina, non poteva ...Il principe William esono stati grandi protagonisti al royal wedding di Hussein di Giordania con Rajwa Al Saif celebrato l'1 giugno ad Amman. I reali britannici, che hanno partecipato alle nozze da favola ...

William stizzito con Kate Middleton: il brutto gesto in Giordania Io Donna

Onde soffici e sinuose, insieme a un make-up radioso e romantico sono stati gli ingredienti salienti del beauty look da invitata della principessa di Galles al matrimonio del… Leggi ...Non sono soliti far parlare di loro, anzi si può dire che i genitori di Kate Middleton siano il perfetto esempio di discrezione e riservatezza. Eppure ai fan della royal family più attenti non è sfugg ...