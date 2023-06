Juventus | deciso chi sarà il sostituto di Rabiot | servono 40 milioni

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ladovrà mettere mano al portafoglio per sostituire adeguatamente Adrien: il preferito dei bianconeri costa 40di euro. Campionato finito per le italiane, anche gli ultimi verdetti sono stati diramati. Il Napoli si è assicurato lo scudetto e l’ingresso in Champions, torneo dove troverà anche la Lazio e le due milanesi. Europa League per Atalanta e Roma mentre lanonostante la penalizzazione è riuscita a strappare un pass per la Conference League. Ciononostante, i bianconeri rimangono ancora in attesa di capire se la UEFA gli permetterà di giocare in Europa oppure no. Adrianlascia la, 40per il– Grantennistoscana.itDa quello potrebbero dipendere la sorti di molti calciatori e di mister ...