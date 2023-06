Juve | Pogba promette | «L’anno prossimo saremo più forti»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le parole di Paul, centrocampista dellantus, al termine della sua prima stagione dopo il ritorno Paulha parlato della sua stagione con lantus attraverso il proprio profilo Instagram. Il centrocampista ha vissuto un’annata difficile con poche presenze per via dei continui problemi fisici. PAROLE – «Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte. Torneremo piùla prossima stagione, grazie ancora a tutti». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

Lo scrive su Instagram Paul, centrocampista della Juventus terminata settima in classifica, a causa dei 10 punti di penalizzazione, e dunque qualificatasi in Conference League. "Torneremo più ...Non solo Kostic . Ancheha utilizzato i social per parlare della propria voglia di rivalsa dopo la chiusura del campionato di serie A. Per il centrocampista è stata una stagione caratterizzata da una condizione fisica ...2 Paulringrazia i tifosi della Juventus. Il centrocampista francese ha scritto su Instagram: 'Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella ...

Pogba, promessa ai tifosi della Juventus: "Torneremo più forti" Tuttosport

Il centrocampista francese ai tifosi: 'Grazie per il supporto nella buona e cattiva sorte' ROMA (ITALPRESS) - 'Nonostante questa stagione ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...