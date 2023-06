Juve | Pogba guarda al futuro | ' Torneremo più forti'

(Di lunedì 5 giugno 2023) "Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte:piùnella prossima stagione". Così il giocatore dellantus ...

2 Paulringrazia i tifosi della Juventus. Il centrocampista francese ha scritto su Instagram: 'Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella ...Così il giocatore della Juventus Paulin un messaggio su Instagram alla fine della stagione. Il francese proverà a voltare pagina in vista della prossima per poter dare il proprio contributo ...La stagione tragicomica di Paul, il recupero graduale di Chiesa, un Di Maria a corrente alternata e i problemi di pubalgia di Vlahovic hanno sicuramente avuto un peso nelle scelte del tecnico, ...

Pogba: «Stagione difficile, ma vi ringrazio tutti. La Juve l'anno prossimo sarà più forte» Juventus News 24

