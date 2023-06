Juve | Pogba guarda al futuro | il messaggio social e la voglia di riscatto

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non solo Kostic . Ancheha utilizzato iper parlare della propriadi rivalsa dopo la chiusura del campionato di serie A. Per il centrocampista è stata una stagione caratterizzata ...

Non solo Kostic. Anche Paul Pogba ha utilizzato i social per parlare della propria voglia di rivalsa dopo la chiusura del campionato di serie A. Per il centrocampista è stata una stagione caratterizzata da una condizione fisica difficile. Paul Pogba ringrazia i tifosi della Juventus. Il centrocampista francese ha scritto su Instagram: 'Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte: torneremo più forti'.

