Juve in Conference Legue | le date del sorteggio e dei preliminari

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lantus ha chiuso il proprio campionato al settimo posto per via della penalizzazione di 10 punti inflitta per il caso plusvalenze. I bianconeri hanno staccato così il pass per la prossima ...

I bianconeri hanno staccato così il pass per la prossima edizione dellaLeague ...Inzaghi sapeva che sabato pomeriggio il Torino avrebbe giocato una gara intensa perché era in lotta per l'ottavo posto, teoricamente utile per la qualificazione alla prossimaLeague in ...... il croato porta con sé il gioiello La stagione della Juventus si è conclusa con una vittoria sul campo dell'Udinese ma i bianconeri l'anno prossimo parteciperanno solo allaLeague e non ...

Tutte le motivazioni dietro le scelte del tecnico nerazzurro a pochi giorni dalla finale di Champions. Ha studiato alcuni precedenti del passato e si è preso qualche rischio: ma seguendo un piano prec ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...