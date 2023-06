Jomi Salerno | prestigioso secondo posto alle Finals U20 Ancona | “Fatto il massimo”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiper lain Youth League Under 20 femminile. Nella principale manifestazione nazionale giovanile le salernitanenate da mister Francescohanno dato, per l’ennesima volta, prova di qualità e tecnica nonostante i giorni particolarmente complicati vissuti in Abruzzo, tra Chieti e Pescara, dove si sono concluse ieri le finali scudetto. Percorso netto e nessuna sconfitta in Youth League U20 per le giovanissime salernitane che, però, proprio nella gara più importante, quella disputata ieri ne “La Casa della Pallamano” di Chieti e valida per il tricolore, hanno dovuto cedere il passoavversarie del Cassano Magnago a cui è andato il 25esimo scudetto giovanile femminile. 20 – 28 il risultato finale tra le ...

. La Youth League under 20 femminile ha regalato grandi soddisfazioni alla. La squadra guidata da Francesco Ancona, dopo una stagione da protagonista, ha raggiunto la finale del torneo tricolore sfidando il Cassano Magnago. Purtroppo le giovani salernitane non .... E' un periodo magico per la pallamano salernitana. Dopo il trionfo tricolore dellaal femminile, capace di arrivare in finale anche nel torneo giovanile dove si è dovuta accontentare della piazza d'onore, è arrivato il titolo nella Youth League under 20 grazie alla .... È tempo di tornare di nuovo in campo per le giovanissime atlete della. Dopo aver fatto benissimo, con un percorso netto, nelle precedenti due fasi della Youth League Under 20 Femminile, le ragazze allenate da coach Francesco Ancona sono pronte a cominciare ...

Il girone B comprende altre 4 realtà: Jomi Salerno, Starmed Tms Teramo, Mezzocorona e Venplast Dossobuono. Per proseguire il cammino verso le semifinali e il titolo tricolore, è necessario piazzarsi ...