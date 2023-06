Joint venture tra Stellantis e Galloo per riciclo veicoli a fine vita

(Di lunedì 5 giugno 2023) AMSTERDAM (OLANDA) -, azienda leader neldei metalli, hanno annunciato oggi la firma di un Memorandum d'intesa per l'avvio di una trattativa esclusiva per la costituzione ...

... azienda leader nel riciclo dei metalli, hanno annunciato oggi la firma di un Memorandum d'intesa per l'avvio di una trattativa esclusiva per la costituzione di unaper il riciclo di ...Stellantis ha firmato un memorandum d'intesa con Galloo , azienda leader nel riciclo dei metalli. L'obiettivo è quello di andare a costituire unaper il riciclo di veicoli a fine vita . Come sappiamo, il piano Dare Forward 2030 del Gruppo automobilistico prevede il sostegno alla creazione di attività legate all'economia circolare. ...Stellantis ha firmato un memorandum d'intesa con la belga Galloo: in base all'intesa, verranno avviate delle trattative esclusive sulla costituzione di unaper il riciclo di veicoli a fine vita. La nuova società dovrà collaborare con gli impianti di trattamento autorizzati per ritirare gli ELV (End - of - Life Vehicles) dall'ultimo ...

Joint venture Stellantis e Galloo per il riciclo dei veicoli Agenzia ANSA

Il riciclo è un’attività fondamentale nell’ambito del modello di economia circolare delineato nel piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030 ...AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis e Galloo, azienda leader nel riciclo dei metalli, hanno annunciato oggi la firma di un Memorandum d’intesa per l’avvio di una trattativa esclusiva per la ...