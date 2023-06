Jeremy Renner rompe il silenzio sul suo futuro nell' MCU cinque mesi dopo l' incidente

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha rivelato se riprenderà il ruolo del supereroe Occhio di Falco nei film del Marvel Cinematic Universe. Sono passati circadall'che ha coinvolto. Ora, finalmente, l'attore ha svelato quale potrebbe essere il suoall'interno del Marvel Cinematic Universe. Durante una recente intervista, la star ha dichiarato la sua disponibilità a riprendere il ruolo del supereroe Occhio di Falco.è stato presente come ospite al Phoenix Fan Fusion, un evento di fumetti e cultura pop che si è svolto si è detto disposto a riprendere il ruolo di O in Arizona dal 2 al 4 giugno. Durante il meeting, ha avuto l'opportunità di rispondere ad alcune domande dei suoi fan. ...

... Across the Spider - Verse , in cui torna a prestare la sua voce a Gwen / Spider - Woman, Hailee Steinfeld ha commentato gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di, con cui ha ...Hawkeye, Hailee Steinfeld: "mi ha supportata, sia nella realtà che come Kate Bishop" Hailee ha poi svelato che la lista dei personaggi Marvel con cui vorrebbe interagire è lunga, ...L'attrice ha sempre mostrato il suo amore nell'MCU e continua a farlo ad un anno dalla fine della serie che l'ha vista protagonista coned esordire nell'universo Marvel. Vedere Occhio ...

Jeremy Renner rompe il silenzio sul suo futuro nell'MCU cinque ... Movieplayer

L'attrice, impegnata nell'attività stampa di Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha parlato delle condizioni di salute di Renner.L'attrice ha parlato del suo futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe e come amerebbe tornare nel ruolo del suo personaggio.