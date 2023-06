Jeremy Renner non molla e i fans tornano a sognare

(Di lunedì 5 giugno 2023)in forma per la prima apparizione pubblica dopo il grave incidente sulla neve a Capodanno. L’attore di “Avengers” è arrivato usando un bastone al Westwood Regency Village Theatre a Los Angeles per la prima di “vations”. Cosa ha dettosulle sue condizioni? Accompagnato dalla famiglia sul tappeto rosso ha parlato della sua salute: Sembro un po’ acciaccato ora, ha detto a Variety, mi sono prefisso l’obiettivo di camminare su questo tappeto ed eccomi qui e mi dà gioia. Sarei altrimenti sprofondato in un abisso, avrei perso l’entusiasmo e sarei stato molto frustrato. Il suo futuroè stato ospite della convention Phoenix Fan Fusion in Arizona venerdì scorso e ha parlato del futuro della sua carriera dopo il tragico ...

ha affrontato un inizio anno piuttosto turbolento, poiché vittima di un incidente complicato che ha coinvolto uno spazzaneve. L'attore, noto soprattutto nell'universo Marvel come ...Sono passati circa cinque mesi dall'incidente che ha coinvolto. Ora, finalmente, l'attore ha svelato quale potrebbe essere il suo futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe . Durante una recente intervista, la star ha dichiarato la sua ...... Across the Spider - Verse , in cui torna a prestare la sua voce a Gwen / Spider - Woman, Hailee Steinfeld ha commentato gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di, con cui ha ...

Jeremy Renner disposto a tornare in un progetto Marvel, Hailee Steinfeld: "È un supereroe"

