Italiano West Ham ha qualità | curare ogni dettaglio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il tecnico della Fiorentina: "Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione" FIRENZE - In finale di Conference League "affrontiamo ilHam, una squadra forte che hae tantissima fisicità, ed anche se in campionato non ha fatto grandissime cose è molto pericolosa. Quando poi s

Contenuti top media La Fiorentina di Vincenzoaffronter ilHam nella finale del 7 giugno UEFA via Getty Images Corpo articolo Arrivato sulla panchina della Fiorentina nel 2021 dopo una ......Ham, invece: ' Gli inglesi non li conosco bene, ma tutti vorremmo che vincesse la Fiorentina. Quest'anno ha espresso un grande calcio, mi ricorda la Fiorentina dei tempi di Cecchi Gori....Subito dietro c'è la Fiorentina, che se mercoledì batte ilHam in finale di Conference si qualifica per l'Europa League. Sampdoria e Cremonese retrocesse in Serie B, Spezia e Verona si giocano ...

VIDEO – Italiano: “Infastidito dal vantaggio del West Ham, squadra forte” Viola News

AGI - Il campionato di serie A si è chiuso ieri con una ultima appendice: lo spareggio salvezza, da disputarsi domenica prossima in campo neutro, tra Spezia e Verona. Chi perde scenderà in B assieme a ...ForzAzzurri.net - Tuttosport - Avviato il casting per il post-Spalletti, Italiano in pole: fatta la prima proposta. Aurelio De Laurentiis, da oggi, è ufficialmente ...