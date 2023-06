Italia Under-21 | i convocati per lo stage pre-Europeo | quattro dell’Inter

(Di lunedì 5 giugno 2023) Paolo Nicolato ha reso noto la lista dei ventotto giocatoricon l’-21 (dal 13 giugno diventeranno ventitré) per loin vista dell’giocatori sono di proprietàe in prestito in altre squadre. Vale a dire Lorenzo Pirola, Giovanni Fabbian, Samuele Mulattieri e Gaetano Oristanio.-21, I 28Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone) Difensori: Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo ...

L'avventura della nazionale21 nella fase finale dell'Europeo inizia dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per ... Inserita nel Gruppo D, l'sarà di scena a Cluj, in Romania, dove ...... il divertimento e le grandi emozioni che solo il parco divertimenti più grande d'può offrire. Per questo ci siamo impegnati da subito in prima persona in un'importante iniziativa di raccolta ......spazio per disputare le finali della CoppaJuniores , che ha visto la partecipazione di alcune rappresentative giovanili dei club unitamente ad alcune squadre composte da giocatori...

C’è anche Stefano Turati nello stage della Nazionale Under 21 in vista della preparazione dell’Europeo. La lista di Nicolato comprende 28 giocatori tra i quali non ci sono neroverdi, ad eccezione di S ...Blog Calciomercato.com: Tante emozioni in quel di Reggio Emilia dove, nel corso del weekend del 3 e 4 giugno 2023, si è disputata la 46esima edizione dei Campionati Italiani ...