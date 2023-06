Italia Under 21 | ecco i 28 convocati di Nicolato per lo stage

...numero 24 dell'Europeo21 si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia, con in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Inserita nel Gruppo D, l'sarà di ...... inoltre, giovedì 22 giugno, nella stessa arena all'aperto si proietta su grande schermo "We Cannot LiveThat Flag", che racconta l'arrivo indi un gruppo di rifugiati afghani tra ...... segno inequivocabile della crescita esponenziale del movimento agonistico del calcio in miniatura anche tra le giovani generazioni in tutta. Il titolo20 viene conquistato dall'attuale ...

Dopo la vittoria contro la Colombia, l’Italia ai Mondiali Under 20 è attesa da una semifinale difficile contro la Corea del Sud.Scatterà mercoledì 7 giugno l'operazione Europeo per la Nazionale Under 21 del ct Paolo Nicolato. Il commissario tecnico, infatti, ha chiamato 28 giocatori per uno stage che precederà la diramazione d ...