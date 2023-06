Italia | problema al flessore per Berardi | non si è allenato con il gruppo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Brutte notizie per Roberto Mancini, che probabilmente dovrà rinunciare a Domenicoin occasione delle finali di Nations League 2023. L’attaccante del Sassuolo, che figura tra i 26 pre-convocati dal ct, ha accusato unaldella gamba destra e non si è potuto allenare col. Salvo sorprese, nelle prossime ore lascerà il ritiro dell’per tornare a casa. A riportarlo è Sky. SportFace.

ROMA (ITALPRESS) – "E' certamente vero che Forza Italia voglia adeguare la sua organizzazione ai nuovi compiti e alle nuove sfide anche in vista delle prossime elezioni europee. Ma non è vero che lo f ...