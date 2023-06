Italia-Francia | Meloni | ' con Macron ci parliamo | non siamo adolescenti'

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Con il Presidente francese Emmanuel"ma certo che ci!". Lo assicura la premier Giorgia, in un passaggio dell'intervista a 'Quarta repubblica', in onda stasera su Rete4: "I rapporti trasono per forza di cosa solidi, come tra nazioni vicine", ha assicurato.ha poi preso le distanze dalla "lettura che fanno certi osservatori sulla politica internazionale, come se fosse una roba da, come se non ci si parla o non ci si saluta...". Le parole del ministro dell'Interno francese, molto critiche verso l', sono state "un errore significativo. E' stata seccante ma bisogna avere la lucidità di distinguere la politica e i rapporti tra partiti e quelli tra i governi".

...in Grecia 46 in Romania 14 in Ungheria 9 in Germania 8 in Croazia 6 in Austria 5 in Spagna 4 in1 in Slovacchia I casi registrati hanno portato a 72 decessi totali, di cui 37 solo in. ...hanno rapporti solidi tra nazioni vicine. Poi ovviamente io capisco la politica interna e gli attacchi, che sono tutti di politica interna. Ma secondo me bisogna avare la lucidita' di ...Belfodil, centrocampista algerino, oltre alle esperienze inha giocato incon il Lione, in Belgio allo Standard Liegi, in Germania al Werder Brema, all'Hoffenheim e all'Hertha Berlino ...

Perché l’Italia cresce più di Francia e Germania QuiFinanza

L’azienda ha l'obiettivo di installare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo 5.000 punti di ricarica rapida e ultra-rapida entro il 2025 e oltre 35.000 al 2030. Carlalberto Guglielminotti, fondatore ...L'avventura della Nazionale Under 21 nella fase finale dell'Europeo inizia dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.