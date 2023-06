Italia esclusa dal dossier Kosovo | ora una conferenza internazionale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 giugno 2023) La settimana scorsa è stata di altissima tensione in. L'apice è stato il 29 maggio con gli scontri che hanno coinvolto i militari del contingente della Kfor schierati a protezione dei municipi dove c'erano i sindaci di etnia albanese. 34 militari sono rimasti feriti, tra cui 14ni. Il cuore del contrasto è ormai limitato aldel Nord, regione confinante con la Serbia la cui popolazione è per il 90% di etnia serba. Il Nordè formalmente parte della Repubblica del, la quale però non riesce a esercitarvi appieno la sovranità. Di fatto è ancora legato a Belgrado, che vi sostiene strutture parallele. Secondo l'Accordo di Bruxelles del 2013 tra Belgrado e Pristina mediato dall'Ue, le quattro municipalità del Nord(Mitrovica Nord, Leposavic, Zvecan, ...