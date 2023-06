Italia | Berardi e Pessina lasciano subito il ritiro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Matteoe Domenicohanno lasciatoildella Nazionale dopo le visite di controllo effettuate a Roma Matteoe Domenicohanno lasciatoildella Nazionale dopo le visite di controllo effettuate oggi a Roma. I giocatori restanti, invece, sono sbarcati in Sardegna nel pomeriggio al “Forte Village Resort” di Santa Margherita di Pula per iniziare a preparare la semifinale di Nations League del 15 giugno contro la Spagna.

Tra i calciatori che hanno già raggiunto il ritiro c'è anche Domenico. L'attaccante del Sassuolo, , sembrava pronto a focalizzarsi sulla gara di Nations League trae Spagna. Dal ...... nel migliore dei modi,e Pessina. L'avvicinamento al match contro la Spagna non inizia nel migliore dei modi ma l'ha più volte dimostrato di saper uscire dalle difficoltà.Commenta per primo L'di Roberto Mancini , impegnata la prossima settimana in Olanda per le semifinali di Nations ...- che arriverà nelle prossime ore - gli Azzurri hanno perso Domenico- ...

Italia, stop per Berardi: ecco perché ha saltato l'allenamento Corriere dello Sport

Inizia la spedizione dell'Italia in vista della Nations League, con il gruppo azzurro che è appena atterrato a Cagliari, dove resterà per la prima parte del ritiro ...Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Matteo Pessina e Domenico Berardi, che questa mattina erano arrivati a Roma già in condizioni da valutare, non sono partiti insieme ai compagni di Nazionale alla volta del ...