Isola | Mazzoli contro Helena Prestes | ' Brutta copia di Belen | è Brutten Rodriguez' E lei si infuria | ' Italiani razzisti'

(Di lunedì 5 giugno 2023)è la provocatrice per eccellenza di questa 17esima edizione dell'dei Famosi . Sia in settimana che durante la diretta di lunedì sera, la modella è stata attaccata da tutto il ...

Sia in settimana che durante la diretta di lunedì sera, la modella è stata attaccata da tutto il gruppo per il suo carattere fumantico, tra cui Lo Cicero e Andrea2023, diretta 5 ...Marcoci va giù davvero pesante nei confronti della naufraga: 'Tra te e Belen c'è un abisso' Ilary Blasi ha poi dato la parola al naufrago de L'dei Famosi , che non c'è andato affatto ...Mentre continuano le accuse contro Helena,racconta: 'Helena ha detto a noi che non vincerà mai l'perchè gli italiani sono razzisti'. La ragazza si difende: 'I brasiliani votano i ...

Helena contro tutti all'Isola, Mazzoli: Ha detto che non vince perché ... Fanpage.it

Nathaly Caldonazzo contro tutti all'Isola dei Famosi: pesante affondo in diretta! Questa nuova puntata del reality show vip condotto da Ilary Blasi è ...Non le ha mandate a dire Nathaly Caldonazzo agli altri naufraghi all'Isola dei famosi che ha rilasciato un confezzionale al veleno ...