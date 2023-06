Isola dei Famosi | Paolo Noise posticipa il ricovero | fan preoccupati

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Come tutti i telespettatori dell'deiavranno avuto modo di vedere,è stato costretto ad abbandonare il programma due settimane fa a causa di gravi problemi di salute. Sulla faccenda era intervenuta anche sua moglie, la quale aveva fatto delle confessioni che avevano preoccupato non poco i suoi sostenitori. Ad ogni modo, a distanza di due settimane dall'abbandono del programma,ha preso una decisione piuttosto drastica che riguarda le sue condizioni di salute. Nello specifico, ha detto di averto ilper approfondire il suo caso e capire se ci fosse dell'altro dietro i suoi malori. L'ex naufrago ha svelato anche i motivi, ma i fan sono andati in apprensione. Ecco perché...