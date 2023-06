' Io | disabile | ostaggio delle buche a San Basilio' | l' assurda storia di Cristina | in sedia a rotelle non può uscire di casa

Cristina non può uscire di casa, èdelle buche sull'asfalto. Accade anche questo a Roma , nel 2023: che una giovanesia costretta a mettere da parte l'autonomia conquistata negli anni, a fatica. Lei che,...... scelse di raccontare il grande, straziante amore di una madre malata per la figlia. Il ... i cui corpi fanno fatica a toccarsi davvero, a causa delle malattie che li tengono in. Il ...Cristina non può uscire di casa, èdelle buche sull'asfalto. Accade anche questo a Roma , nel 2023: che una giovanesia costretta a mettere da parte l'autonomia conquistata negli anni, a fatica. Lei che,...

«Io, disabile, ostaggio delle buche a San Basilio»: l'assurda storia di Cristina, in sedia a rotelle non può u leggo.it

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...