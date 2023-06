Inzaghi | «L’Inter sia una cosa sola! Guardiola? Un orgoglio sfidarlo»

(Di lunedì 5 giugno 2023)si è espresso ai microfoni di Sky Sport nel media open day dedicato alper la finale di Champions League contro il Manchester City MERITO ? Simonedescrive il momento: «Adesso con l’avvicinarsi si sente sempre di più la tensione. Prima dovevamo concludere le questioni in campionato, ora arriva il grande evento.ci è arrivata con pieno merito. Come battere il City? È una squadra fortissima, la più forte al mondo. Hanno vinto gli ultimi 5 campionati su 6. Sarà difficilissima, ma dovremo essere bravi a coprire bene il campo sapendo di trovare una squadra maestra nel possesso palla e nella qualità.? Il migliore del mondo. Nel 2019 nel viaggio di nozze con mia moglie l’ho trovato a New York in colazione, ritrovarlo in finale è motivo di. ...

