Inzaghi | «La partita più importante della carriera! Nessuna paura»

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha tenuto la conferenza stampa in occasione del Media Day dell’UEFA, che precede la finale di Champions League fra Manchester City e Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico, QUI la prossima conferenza con Bastoni e Dimarco. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel Media Day in vista di Manchester City-Inter. Qual è stato il momento in cui avete capito che sareste arrivati in finale? Chiaramente è stato un viaggio lungo, che è cominciato da quest’estate il giorno dei sorteggi. Chiaramente non era stato un giorno fortunatissimo, perché avevamo preso nello stesso girone Bayern Monaco e Barcellona. Però, insieme allo staff e alla squadra, ne avevamo parlato subito. Avevamo parlato che secondo noi potevamo fare un bel percorso, adesso siamo arrivati in finale e abbiamo fatto un grandissimo viaggio, ...

...grande, come abbiamo fatto per tutta la stagione. Sperando che basti per vincere'. Il Media Day dell'Inter, ad Appiano Gentile, viene aperto dalla conferenza stampa di Simonepresentato dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta. "È stato un viaggio lungo - le ... Simone, nel Media Day in vista della finale di Istanbul, è intervenuto in conferenza stampa ... Sarà unaimportantissima"'Sicuramente è la più importante della mia carriera, ma anche di ...

Inzaghi sarà protagonista della prima conferenza stampa del Media Day UEFA in vista della finale di Champions League Manchester City-Inter. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti present ..."Affrontiamo la squadra più forte del mondo", ha dichiarato il tecnico dell'Inter in conferenza stampa in vista della finale di Champions League.