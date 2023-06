(Di lunedì 5 giugno 2023) Mancano 5 giorni alla finale di Champions League di Istanbul. Oggi Inter e Manchester City erano impegnate nel press day. Alle domande dei giornalisti l'allenatore nerazzurro, Simone, ha spiegato che il «Manchester City è la squadra più forte delma non c'èmassimo». Federico Dimarco ha invece citato una frase di Josè Mourinho: «Per noi vincere la Champions è un sogno, per il City un'ossessione»

incensa Guardiola e racconta un aneddoto: "la squadra più forte del mondo, negli ultimi sei anni ha vinto sei volte la Premier che è il campionato più competitivo in Europa. ...Countdown in casa Inter verso la finale di Champions. Simoneha ripercorso il cammino dei nerazzurri ai microfoni dell'UEFA Champions League Magazine ... 'una delle squadre più forti ...'Non partiremo sicuramente con i favori del pronostico. Ma il calcio è bello per questo.il Manchester City, una delle squadre più forti del mondo, con un allenatore che ...di Simone,...

Inzaghi: «Incontriamo i più forti del mondo, ma nessuna paura. Solo rispetto» Panorama

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter ... Sulle percentuali di vittoria: "Non sono bravissimo nelle percentuali. Incontriamo la squadra più forte al mondo che in sei anni ha vinto cinque volte la Premier ...La Serie A 2022/23 è andata in archivio, fatta eccezione per lo spareggio salvezza che rimane da giocare tra Verona e Spezia ( qui il nostro PAGELLONE del campionato ). Vediamo quali sono state le not ...