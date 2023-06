Inzaghi | «È la partita più importante della mia carriera | siamo orgogliosi di giocarcela»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Mancano cinque giorni alla finale di Champions League fra Manchester City e Inter e oggi c’è stato il Media Day dei nerazzurri. In questa occasione a parlare sono stati Simonee Giuseppe Marotta. L’allenatore interista è stato interrogato sulla possibile formazione che schiererà sabato sera a Istanbul contro la squadra di Guardiola. Marotta invece ha parlatobellezza di questa finale e di come ad Appiano Gentile si senta l’importanza di una sfida che mancava da 13 anni, dal 2010. Quella finale che fu l’apice del Triplete.: «Un bellissimo viaggio partito lo scorso anno con Real e Liverpool» Ai microfoni del giornalisti,ha inizialmente risposto alle domande sulla formazione. L’allenatore non si è voluto scoprire, non dando possibilità al collega Guardiola di sapere le sue mosse in ...

... e si spera che vinca la squadra migliore, con noi che alzeremo il trofeo alla fine della'. ... MISTER- 'È sempre importante sapere come vogliamo giocare e capire le idee dell'allenatore.... tra i nerazzurri che risponderanno alle domande dei giornalisti presenti sul posto, c'è il mister Simone, protagonista della conferenza stampa che anticipa quella del pre -di ...Gli fa eco Alessandro Bastoni: "Non ci aspettiamo unafacile, tenerli vicino alla nostra ... Segue servizio completo Leggi anche: 'Affrontiamo la squadra più forte del mondo, ma non ho ...

rispondendo ad alcune domande proposte dalla stampa per caricare l’ambiente in prossimità della partita. Per la ciurma di Simone Inzaghi il match contro il Manchester City potrebbe rappresentare ...Ma il calcio è bello per questo, non sempre vince chi è favorito". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions ...