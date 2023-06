Intervista a Giorgia Meloni questa sera a “Quarta Repubblica”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nell’appuntamento del 5 giugno in onda su Retequattro si parlerà della stretta sugli affetti brevi e le direttive green dell’UE, lunedì 5 giugno, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in primata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata l’in studio al presidente del Consiglio. Poi, il caso della stretta agli affitti brevi lanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Con reportage, cifre e approfondimenticontinua ad occuparsi delle direttive green imposte dall’Unione europea. Parteciperanno al dibattito: Ginevra Bompiani, Italo Bocchino, Chicco Testa, il ...

Guido Crosetto, ministro della Difesa del governo Meloni, in un'a Libero attacca la Ue sulla questione africana e sull'approccio al clima, che lui stesso ... "L'idea diMeloni è ...... Ecr, insieme aMeloni) e con il primo ministro ungherese Viktor Orban, che di lì a poco ... Nell'al quotidiano locale, Salvini infine 'blinda' la ricandidatura del leghista Maurizio ...Maria Grazia Cucinotta, 54 anni, parla oggi dei suoi successi in un'con Repubblica . E dice che un segreto "non c'è. Sono solo fortunata. Chi si sente ...avuto modo di incontrare...

A "Quarta Repubblica" Nicola Porro intervista Giorgia Meloni Dietro la Notizia

Nell'appuntamento del 5 giugno in onda su Retequattro si parlerà della stretta sugli affetti brevi e le direttive green dell'UE ...Scintille in vista delle Europee dell'anno prossimo. Fratelli d'Italia punzecchia Forza Italia: "Ora modello Meloni" ...