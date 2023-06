Inter over 30 | a Istanbul Inzaghi punta sulla voglia dei veterani ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023) Manca sempre meno alla finale di Champions League a. Per molti calciatori dell’30, la partita con il Manchester City rappresenta forse l’ultima opportunità di vincere la coppa dalle grandi orecchie. Evuole sfruttare questa loro ambizione per tentare l’impresa THE LAST DANCE ? Manchester City-è una partita che rappresenta per entrambe le società un apmento con la storia. In particolare però lo sarà per molti calciatori che militano tra i nerazzurri. Quella dipotrebbe essere infatti l’ultima chiamata per 730, la cui ambizione di vincere la Champions League potrebbe fare la differenza sul campo. Sicuramente sarà difficile che tutti riescano a prendere parte alla partita, vedi ad esempio Samir ...