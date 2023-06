Inter | Onana | «Finale? Andremo a Istanbul a vincere…»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Andrè, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista delladi Champions League Andrè, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. PAROLE – «Sappiamo che sarà difficile contro un grandissimo avversario, però noi ci siamo e vogliamo arricchire la già grande storia dell’perché ce lo meritiamo. Daremo tutto sul campo, anche la vita se ci sarà bisogno. Dobbiamo solo prepararci al meglio, perché ci aspetta una grandissima partita contro un rivale fortissimo anche se sono convinto che lavorando in questo modo avremo le nostre possibilità».

IN BILICO Acerbi è di proprietà della Lazio, ma l'vuole acquistarlo senza pagare tutti i 4 ... Per quel che riguarda, la volontà è quella di non farlo assolutamente muovere da Milano, ma ...... ma penso valga anche per i miei giocatori - ha aggiunto l'allenatore nerazzurro -e Dzeko ... Poi lo stesso Inzaghi rivendica la presenza della suanella finalissima: 'È stato un viaggio ...Lo ha detto il portiere dell'Andrè, al media day che precede la finale di Champions League contro il Manchester City. "Dovremo soffrire. Sarà la partita più difficile degli ultimi 5 anni, ...

VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento ad Appiano: parata di Onana su Barella fcinter1908

Per quel che riguarda Onana, la volontà è quella di non farlo assolutamente ... Arriverà un'offerta che il calciatore riterrà attraente e che sarà vantaggiosa per l'Inter Stesso interrogativo per ...Pur essendo ormai diventato la riserva di Onana, comunque, Handanovic si è soffermato anche ... Sarà però difficile anche per loro, perché questa Inter sta bene", ha affermato lo sloveno.