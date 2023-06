Inter | Martinez | «In campionato siamo stati meno continui | ora vogliamo la Champions»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le parole di Lautaro, attaccante dell’, nel media day dei nerazzurri in vista della finale diLeague Le parole di Lautaroal Media Day (tramite Sky Sport) sulla stagione dell’: trae finale diLeague. FINALE DI– «Finale importante per me, sto vivendo un momento bellissimo. Ho cercato di dare il massimo per l’, ho portato grandissimi trofei e abbiamo la possibilità di realizzare un sogno: cercando di trasmettere sempre l’ottimismo giusto per preparare al meglio questa partita».– «Innonrispetto ...

... Lautaroè stato intercettato dalla Uefa per alcune dichiarazioni proiettate verso ... Io ho sempre dato il massimo da quando sono all', abbiamo portato tantissimi trofei e ora possiamo ......c'è da battere la concorrenza dei sauditi dell'Al Hilal che ricoprirebbero Messi d'oro e dell'...dei rinnovi di Araujo e Gavi e soprattutto di alcuni acquisti già conclusi come Inigo. Ma ...Sulla sua, invece, Simone Inzaghi dice poco, a partire dal ballottaggio Lukaku - Dzeko per affiancare Lautaro. "Non ho deciso lì, non ho deciso a metà campo, non ho deciso in difesa ...

Inzaghi: «Ecco perché ho tolto Lautaro Martinez. Dimarco Problemino» Inter-News.it

L'attaccante argentino dell'Inter sul possibile partner d'attacco ... di dichiarazione tipiche del Media Day verso la finale di Champions League, Lautaro Martinez è stato intercettato dalla Uefa per ...Dopo aver parlato a Sky Sport, Lautaro Martinez si sofferma anche davanti alle telecamere di Sport Mediaset per inquadrare la finale di Champions League contro il Manchester City che ...