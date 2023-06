Inter-Manchester City | Marotta | “Sesta finale della nostra storia | la onoreremo”

Il Media Day dell', ad Appiano Gentile, viene aperto dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi presentato dall'... Ieri abbiamo lavorato molto sulCity. Affronteremo la squadra più forte ...Commenta per primo L'ad dell', Beppe Marotta , ha presentato il Media Day organizzato dal club nerazzurro e dalla Uefa in ...League che vedrà i ragazzi di Simone Inzaghi affrontare il...Erling Haaland (City) 72 punti 2. Harry Kane (Tottenham) 60 3. Kylian Mbappe (Paris ... Lautaro Martinez () 42 9. Folarin Balogun (Reims) 42 9. Lois Openda (Lens) ...

Inter-Manchester City, le uova magiche avevano previsto la finale di Champions Sky Sport

Swedish football legend Zlatan Ibrahimovic bid an emotional farewell to the game of football at the age of 41 on Sunday. After AC Milan's final match ...Paul Ince has no doubts that Inter can beat Manchester City in the Champions League final and explained why they should start Romelu Lukaku in Istanbul.