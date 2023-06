Inter-Manchester City | Inzaghi | “Loro possono fare il triplete? Anche noi abbiamo vinto già due trofei quest’anno”

(Di lunedì 5 giugno 2023) “favorito? Non sono bravissimo ale percentuali, sappiamo che incontreremo la squadra più forte al mondo, che hacinque volte la Premier League negli ultimi sei anni. Dovremo essere attenti auna gara da squadra, sappiamo che avremo di fronte i migliori. Hadue titoli, ma due titoli livintinoi. Sappiamo che avversario avremo di fronte, manoimeritato di essere a“. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Simonedurante il Media Day in vista della finale di Istanbul di Champions League contro i Citizens. “Guardiola è un allenatore che ha segnato ...

'L'È un'ottima squadra, un'ottima squadra'. Kevin De Bruyne lo dice di sfuggita, mentre gli addetti delCity lo trascinano via. Ma il modo con cui lo dice, quel sorriso di chi già ...Q uando ilCity ha steso il Real Madrid con uno show che ha incantato il mondo e spedito la squadra di Pep Guardiola alla finale di Champions League contro l', Jack Grealish aveva già chiaro come ...IlCity piomba su Guerreiro:e Juve avvisateStando a quanto riportato dal The Sun, ilCity sembra molto interessato ad ingaggiare Guerreiro; il terzino, come detto, ha il ...

Manchester City-Inter: se essere sfavoriti diventa un vantaggio. L'analisi Tuttosport

Oggi, al 'Suning Training Centre' di Appiano Gentile, comincia ufficialmente la settimana che poterà all'attesissima finale di Champions League tra Manchester City e Inter, ...Oggi, al 'Suning Training Centre' di Appiano Gentile, comincia ufficialmente la settimana che poterà all'attesissima finale di Champions League tra Manchester City e Inter, ...