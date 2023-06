Inter-Manchester City | Finale Champions League 2023 | data | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ci stiamo avvicinando ad ampi passi alla partita più importante dell’anno. Sabato 10 giugno, infatti, alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul, andrà in scena ladi. L’sfiderà ilper una sfida che si annuncia quanto mai emozionante e per nulla scontata. Cosa dovremo attenderci da questa super-sfida? Da una parte ci sono i Citizens. La squadra allenata da mister Pep Guardiola, fresca di vittoria della Premier, vuole la sua primadella storia. Una formazione che sembra non avere difetti, con un possesso palla e una qualità eccezionali, ed elementi di spicco come Haaland e De Bruyne, sempre pronti a fare la differenza a suon di ...

... ' Mkhitaryan sarà in campo perla finale di Champions contro ilCity '. Ospite nella nostra redazione, l'agente del centrocampista dell'non aveva dubbi. Sorrideva, convinta che il ...Dopo il ko della Roma, in Europa nei prossimi giorni tocca alla Fiorentina e all', che arrivano agli appuntamenti con West Ham eCity in grande forma. I viola hanno strapazzato il ...Il vice presidente dei nerazzurri Javier Zanetti, nonché storia bandiera dell', è stato protagonista di Champions League Magazine in vista della finale contro ilCity. Come raccolto e riportato da Tuttomercatoweb, l'argentino ha detto: "La squadra ha meritato la ...

L'Inter targata mister Simone Inzaghi è già al lavoro sul calciomercato in vista della prossima stagione, ma due colpi potrebbero saltare ...