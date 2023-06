Inter-Manchester City | dove si può vedere gratis e in chiaro la Finale di Champions League? Programma e canale tv

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’ultima fermata della stagione calcistica è a Istanbul. Lo stadio Ataturk ospiterà laditra: un trofeo che può cambiare la vita di ogni giocatore facente parte di una delle due squadre, una sera che può rimanere dentro per sempre. Nel bene e anche nel male. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con estrema fiducia. Alla fine è stato solo terzo posto con 72 punti in serie A, ma è in un momento straordinario: dieci vittorie in undici partite complessive negli ultimi 40 giorni in tutte le competizioni, con l’unica sconfitta causata dal Napoli al Diego Armando Maradona. E in più, la Coppa Italia in tasca. Dall’altra parte, la squadra di Pep Guardiola è a caccia del triplete dopo la vittoria in Premiere in FA Cup. ...

...probabilità di riuscitaL'deve ancora compiere l'ultimo, cruciale atto, di una stagione intensissima, andando a caccia del clamoroso trionfo europeo da giocarsi nella finale contro il...Commenta per primo Manca sempre meno alla tanto attesa finale di Champions League traCity edi sabato 10 giugno a Istanbul: ecco come i nerazzurri affronteranno la settimana tra allenamenti, viaggio e rifinitura.Per l'l'attaccante argentino campione del mondo - a proposito di finali vinte... - può essere una specie di talismano in vista della sfida di Istanbul con ilCity, ultimo atto della ...

Quote finale Champions League Manchester City-Inter: gli aggiornamenti La Gazzetta dello Sport

Ad Udine si sono messi in luce due giocatori rivelazione, come Samardzic e Lovric: addio immediato, pronti per le big della Serie A ...Zlatan Ibrahimovic brought the curtain down on a long, trophy-packed career on Sunday when he unexpectedly announced his retirement from football. Zlatan Ibrahimovic retired from football. Picture: ...