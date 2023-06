Inter-Manchester City | Bastoni | “Paura? Degli assassini | non di ragazzi della mia età”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Alessandrocarica l’ambiente nerazzurro per la finale di Champions League che vedrà l’contrapposta aldi Pep Guardiola. Il difensore italiano ha parlatopartita di Istanbul, sottolineando di non avere timore di Haaland e compagni. Le parole di: “Come si ferma Haaland? Ho visto dei video di Rudiger in semifinale, proveremo a prendere il suo esempio. Ma non è Haaland contro, è. E proveremo a fermarli. Comunque lo ha detto lui stesso, lo hanno preso per vincere la Champions.? Lasi ha, dei ladri. Non dimia età. Servirà andare in campo ...

E' tempo perCity eddi pensare alla finalissima di Champions League del prossimo Champions League. Nei giorni che precedono la finalissima di Istanbul, sono arrivate le parole di Federico Dimarco,......stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro ilCity, citando una frase di Mourinho del 2010 quando era allenatore dell'. "Come ...Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro ilCity. "...

Manchester City-Inter: se essere sfavoriti diventa un vantaggio. L'analisi Tuttosport

Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, al media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City. "È normale che il City sia ...Pep Guardiola joined Arsene Wenger and Alex Ferguson as the only managers to win the English double more than once, having also achieved it in the 2018-19 season. Manchester City manager Pep Guardiola ...