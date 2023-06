Inter | Lukaku suona la carica | 'Ci ho sempre creduto Chi è Noel Gallagher? Non mi interessa quello che dice'

traccia poi una linea di continuità tra questae gli 'eroi del triplete', ovvero la formazione nerazzurra che vinse tutto nel 2010 alla guida di José Mourinho: "Molti dei giocatori di ...Lo ha detto l'attaccante dell'Romelu, intervistato da Sky Sport durante il media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City. "...Lo ha dichiarato il tecnico dell'Simone Inzaghi durante il Media Day in vista della finale di ... "- Dzeko No, non ho ancora deciso, ma non l'ho fatto nemmeno a centrocampo e in difesa " ...

Una maglia per Istanbul e il no a Pochettino: Inter, Lukaku lotta per te La Gazzetta dello Sport

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Milano, 5 giu. – (Adnkronos) – “Penso che adesso la gente sta vedendo quello che posso fare per la squadra. Ma io non posso guardare solo a me stesso, l’Inter è più importante di tutto e io voglio che ...