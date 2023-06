Inter | Lukaku | 'Le finali Champions non potevo guardarle neanche in tv' Poi si commuove

Leggi anche Dal Media Day alla vigilia:, il programma verso Istanbul: 'Gli eroi del 2010 vengono a vederci, dicono che c'è lo stesso spirito' Il recupero di Dimarco, i ballottaggi, le ...... da parte dei giocatori, del presidente Zhang e dello stesso ad Marotta, che presentandolo lo ha ringraziato per avere portato l'fin qui. Dzeko o, resta il dubbio Parlando della finale ...Lo ha dichiarato il tecnico dell'Simone Inzaghi durante il Media Day in vista della finale di ... "- Dzeko No, non ho ancora deciso, ma non l'ho fatto nemmeno a centrocampo e in difesa - ...

Intervistato dalla CNN, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku si è concesso una lunga intervista nella quale ha parlato anche dei prossimi avversari in Champions League. MANCHESTER CITY – «È una squa ...Terminato ormai il campionato 22/23 l’Inter si appresta a giocare la finale di Champions League contro il Manchester City di sabato. Quest’ultimo si concentra sulle tattiche difensiva che i nerazzurri ...