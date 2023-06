Inter | Lukaku ha deciso il suo futuro

... attaccante del Tigre e della Nazionale Italiana di Roberto Mancini accostato con insistenza all'. Il reparto avanzato potrebbe perdere Romelu, di ritorno al Chelsea per fine prestito, e ...Commenta per primo Ieri si è chiusa l'ultima giornata di campionato in Serie A . Definiti tutti i verdetti tranne uno: Napoli campione d'Italia e in Champions League con Lazio,e Milan; Atalanta e Roma in Europa League; Juventus in Conference League (in attesa del verdetto Uefa). Subito dietro c'è la Fiorentina, che se mercoledì batte il West Ham in finale di ...dice no al Chelsea e punta a una maglia col City: 'Voglio l''. Festa scudetto: 'Napoli all'Italiano', De Laurentiis punge Spalletti e va all'assalto del tecnico viola'. Juve solo ...

Il prossimo 10 giugno, l'Inter affronterà il Manchester City nella finale di Champions League. Ma attenzione anche alla situazione Retegui ...Tutto si deciderà dopo la finale di Istanbul, ma Romelu Lukaku ha le idee chiare: vuole rimanere all'Inter. La volontà di Big Rom non è mai stata in discussione da quando ha rimesso piede ad Appiano.