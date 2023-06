Inter | il destino di Pirola è scritto La situazione del difensore – Sky

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per Lorenzoilsembra già. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha dato aggiornamenti sul futuro del calciatore di proprietà dell’e in prestito alla Salernitana. CESSIONE – Lorenzodiventerà un giocatore della Salernitana. Il club ha goduto delle prestazioni delin questa stagione e sta lavorando per il riscatto con l’, proprietaria del cartellino. L’indiscrezione arriva da Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport. La cifra per vederenuovamente in granata è di 5 milioni di euro.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... ed Atalanta - Monza, che però sembravano potessero incidere poco in ungià segnato per le ... Vediamo per l'e la Fiorentina come andrà a finire. Di solito tifo per le squadre italiane, ma ...La stagione è stata strana per tutta l', costantemente in viaggio sulle montagne russe, ma ... Sembra un sottile gioco del: Lukaku è tornato il vecchio totem al momento opportuno, un attimo ...Calciomercato, pressing su Nacho: c'è l'offerta per strapparlo al RealL'è a caccia del ... Nacho, 33 anni (LaPresse) - calciomercato.itIl tecnico di Reggiolo non ha svelato ildell'...

Inter e Champions, perché crederci: Milito e Lautaro, il destino nel numero di maglia Tuttosport

Parole d'ammirazione da parte del centrocampista simbolo del Manchester City di Pep Guardiola, prossimo avversario dell'Inter nell'attesissima finale di Champions League ...Inter, Bastoni parla in conferenza. Insieme al tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, e all’esterno Federico Dimarco, in conferenza stampa si è presentato anche il difensore, Alessandro Bastoni, che ha p ...