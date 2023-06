Inter | Correa | “Infortunio sfortunato | ma provo a recuperare”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Joaquinha parlato ai microfoni diTV a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City commentando le proprie condizioni: “Oggi sto bene, iniziamo con un lavoro più intenso sul campo. È stato una sfortuna questo, ma adesso sto lavorando per”. E sul match vinto contro il Barcellona, durante i gironi della competizione: “In quella sfida è uscita tutta la rabbia che ci stava mancando, quella partita ci ha fatto capire cosa potevamo dare. Abbiamo vinto contro una grandissima squadra e questo ci ha dato qualcosa in più. Credo che le partite giocate contro il Benfica e il Porto in squadra siano state bellissime, il pubblico ci ha accompagnati con un’atmosfera da Champions e adesso ci aspetta la partita più difficile”. SportFace.

...che probabilmente lascerà l'attacco nerazzurro dovrebbe essere Joaquin; l'attaccante argentino sarebbe richiesto dal Siviglia, nel campionato spagnolo, che vorrebbe proporre all'una ...Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day ... Giocatori importanti come Lukaku, Brozovic, Skriniar,e Calhanoglu non si regalano": .Negli ultimi tre mesi, con la squadra quasi al completo, ho avuto rotazioni più profonde e l'... Giocatori importanti per cinque mesi come Brozovic, Lukaku, Skriniar,e Calhanoglu non si ...

Inter, Correa è in partenza: il club vorrebbe la cessione definitiva ma c'è anche l'ipotesi prestito TUTTO mercato WEB

Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Simone Inzaghi ha il dubbio se schierare Dzeko o Lukaku in finale di Champions League contro il City. Entrambi gli attaccanti sono importanti inter ...