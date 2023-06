Inter | Acerbi | 'Aver passato il girone contro Bayern e Barcellona ci ha resi più forti Manca solo l'ultimo step'

(Di lunedì 5 giugno 2023)vistato da Sky Sport nel media day in vista della finale di Champions League che vedrà l'affrontare il Manchester City,...

...a Istanbul con la maglia dell'e a questo punto vogliamo vincere". Tre flash di questa stagione "Barcellona, andata e ritorno. E poi la semifinale col Milan". Cosa hanno aggiunto Onana e......a Istanbul con la maglia dell'e a questo punto vogliamo vincere'. Tre flash di questa stagione 'Barcellona, andata e ritorno. E poi la semifinale col Milan'. Cosa hanno aggiunto Onana e...La crescita di, quella di Darmian e vari infortuni lo tolgono di scena. L'rinasce senza di lui. - KALULU : lo scudetto in coppia con Tomori e' solo un ricordo. Comincia bene, stecca ...

Inter, in casa Acerbi si pensa già alla finale con il City: pensiero fisso ad Haaland con… fcinter1908

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La conferenza stampa di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco nel Media Day UEFA prima della finale di Champions League Manchester City-Inter.