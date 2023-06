Inter a Istanbul senza nulla da perdere! Vantaggio da sfruttare

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’sarà attesa sabato dalla finale di Champions League contro il Manchester City. Una partita che, dopo quanto fatto in Serie A (vedi classifica), potrà essere affrontata con molta più tranquillità e spostando le pressioni sugli avversari. L’ATTESA PROSEGUE – Mancano cinque giorni alla finale di Champions League fra Manchester City e. La partita più determinante degli ultimi anni per la squadra nerazzurra, che però ha un grandeda poter: quello di non avere niente da perdere. Questo grazie all’ultimo mese e mezzo di campionato, dove una situazione che si era fatta molto difficile con l’uscita dalle prime quattro è stato spazzato via a suon di prestazioni, ma soprattutto di vittorie e punti che hanno fatto chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League con novanta ...

contro l'inglese West Ham, abbia maggior fortuna, restiamo in attesa del big match di Champions a, dove l'tenterà una scalata a piedi nudi sull'Everest City. Consapevolmente ci ...- VOTO 7 - Troppe 12 sconfitte per dare un giudizio tutto positivo del campionato di Simone ... il voto alla sua stagione complessiva è 9 e se dovesse tornare a casa dacon in mano la ...la stanchezza potrebbe farsi sentire nelle gambe di Gundogan e soci. Intanto l'chiude al terzo posto, davanti al Milan ma dietro alla Lazio, che ha conquistato il miglior piazzamento ...

Da Brozo a Brozo: il croato mata ancora il Torino, i nerazzurri si lanciano al meglio verso Istanbul Fcinternews.it

Per tanti calciatori ultima chance di salire sul tetto d'Europa: contro il Manchester City missione da over 30 ...Ci stiamo avvicinando ad ampi passi alla partita più importante dell'anno. Sabato 10 giugno, infatti, alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul, andrà in scena la Finale di Champions League 2023.