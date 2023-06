Intelligenza artificiale | perché non è una corsa a chi arriva prima L’analisi di Valori

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 giugno 2023) Recentemente in merito all’si usano schemi dialogativi che ricordano i primi giorni di quando le bombe atomiche furono lanciate sul Giappone: «E se la Bomba H la possedesse l’Unione Sovietica? La democrazia liberale finirebbe. Perdinci! L’abbiamo lanciata apposta sul Paese del Sol Levante per far paura a Mosca!». Poi una volta che i sovietici la ebbero, al Cremlino si chiesero: «E se la Bomba H la possedesse la Repubblica Popolare della Cina. Il mondo del socialismo finirebbe». Basti la lettura del seguente documento della Cia per renderci conto del linguaggio del periodo: Soviet Military Strategy and the Chinese Problem (30 april 1963. Copy N. 59, HR70-14 U, DD/I Staff Study, CIA/, Reference Title Caesar XVII, Top Secret – Approved for Release, Date: Jun 2007). Un modo di esprimersi – tipico della guerra fredda, ove da una ...