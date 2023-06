Intelligenza artificiale | Domenico Talia | Regoliamola o rischiamo di non riuscire a governarla

Professor Talia, quali sono i motivi che l'hanno spinta a firmare la dichiarazione di Center for AI Safety Le tecnologie diche sono state sviluppate negli ultimi anni sono formidabili e possono realizzare compiti molto complessi che finora sono stati prerogativa esclusiva degli esseri umani. ...... ma numerosi analisti sono molto più interessati ad annunci e novità Apple in campoAI piuttosto che al visore AR VR. L'osservazione può sembrare una iperbole per attirare ...Leggi Anche, l'allarme delle big tech: può portare all'estinzione ChatGPT ha letto Harry Potter 'Le fonti su cui sono stati addestrati questi modelli di...

L’analista riporta sentimenti e speranze degli investitori rilevando il cambio di paradigma in corso dovuto alla tecnologie AI. L’esempio lampante riportato è il balzo della quotazione in borsa di ...Abbiamo chiesto al professore dell'Unical, uno dei firmatari del documento di Center for AI Safety, quali sono i reali rischi rappresentati dall'intelligenza artificiale e come la si possa regolamenta ...