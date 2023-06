Infortunio Gaetano | brutte notizie per l’azzurro | l’esito degli esami

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il Napoli ieri ha vinto 2-0 contro la Sampdoria grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Simeone e ha concluso alla grande la propria stagione, chiudendo il campionato con 90 punti in classifica. Vittoria, premiazione e festa scudetto con tanti ospiti: una serata speciale per squadra e tifosi. Eppure, anche in una serata di gioia come quella di ieri, c’è stato un piccolo neo che ha reso meno piacevole la festa per qualcuno. Si tratta di Gianluca, uscito dal campo perintorno all’80’ dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.Oggi, il ragazzo classe 200 di Cimitile ha svolto glistrumentali e in serata è anche arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli. Gianluca, uscito pernel finale di ...

Gianluca, uscito pernel finale di Napoli - Sampdoria , si è sottoposto oggi a esami diagnostici. Come riporta la SSC Napoli , gli esami "hanno evidenziato una frattura del quinto ......- 7dal 67'. Mamma mia, Ilaria: due palle gol in un minuto appena. Poi esce infortunato, che ciorta eh " 6,5 Una personalità che vantano in pochi giovani in Serie A. Un peccato l', ...Durante l'esibizione di Nino D'Angelo al Maradona , coi calciatori corsi a centrocampo per ballare, Stefano De Martino prende sulle spalle Gianluca. Il motivo L'del centrocampista di Cimitile durante la partita contro la Sampdoria che lo ha costretto a uscire anzitempo.aveva ricevuto la medaglia d'oro dello scudetto ...

UFFICIALE - Infortunio Gaetano, l’esito degli esami: frattura del quinto metatarso, dovrà operarsi Tutto Napoli

Il giovane centrocampista azzurro ha lasciato il campo da gioco molto dolorante per via di un problema fisico.Dopo il suo sfortunato infortunio, Gianluca Gaetano non ha voluto perdersi la festa Scudetto. Durante la premiazione, il centrocampista napoletano si è presentato con le stampelle, chiedendo aiuto a S ...