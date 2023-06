E' il caso dell'(di cui il deputato non fa il nome, ndr) che fa ilnella Grotta azzurra di Capri, all'interno della quale è severamente vietato immergersi per una precisa ordinanza ...... Leone e Vittoria, e alla sua famiglia al mare, godendosi il primodell'anno. Infine, Fabio D'Amato , manager generale e amico dell', ha dichiarato che il trend è in crescita anche ...... ha tentato per due volte di bruciarlo (prima nella vasca dacon l'alcool e poi in garage con ... Alcuniinvece sono stati accusati di sciacallaggio per aver cavalcato l'onda della ...

Influencer fa il bagno nella Grotta azzurra ma è vietato - Campania Agenzia ANSA

Un influecer fa il bagno nella grotta azzurra di Capri e posta il video nonostante sia vietato e il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, segnala il fatto "agli organi comp ...“Con il ritorno dell’estate riaffiorano anche le cattive abitudini di chi in mare non rispetta le regole, degli esibizionisti che utilizzano i social per ...