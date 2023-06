“Inedita” | a Brignano in scena Daniela Cristofori e Giacomo Poretti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Giro di boa della rassegna– Nuovi Racconti per luoghi antichi nel proprio viaggio alla riscoperta dei tesori bergamaschi e bresciani. Il progetto, riconosciuto da Fondazione Cariplo, promosso da Teatro de Gli Incamminati – deSidera Bergamo Festival insieme a Pianura da Scoprire, Fondazione Castello di Padernello e Fondazione Provincia di Brescia Eventi, con il supporto delle amministrazioni provinciali di Bergamo e Brescia, sta portando di data in data il pubblico alla scoperta di 12 luoghi, animandoli con i racconti di giovani autori segnalati da qualificate scuole di scrittura nazionali, come quelle che fanno capo ad Alessandro Baricco (Scuola Holden Contemporary Humanities), Marco Balzano e Gianni Biondillo (Belleville Scuola di scrittura), Raul Montanari (Corsi di scrittura creativa), con il coordinamento nella produzione letteraria di Luca Doninelli (IULM ...

...come sarà il suo show Tutti i sogni ancora in volo e promette di mostrarsi in una veste... Tra i nomi previsti ci sono il comico Enrico, Diodato, Gianni Morandi e grandi talenti ...Grande attesa poi per la versionedella Zanzara di Radio 24 che per l'occasione diventa un ... Sabato sera all'Auditorium Santa Chiara un incontro imperdibile con Enrico. "Il valore ......come sarà il suo show Tutti i sogni ancora in volo e promette di mostrarsi in una veste... Tra i nomi previsti ci sono il comico Enrico, Diodato, Gianni Morandi e grandi talenti ...

Inedita, Cristofori e Poretti a Borgo San Giacomo e Brignano Santalessandro.org

L’ultima puntata de «I Migliori Anni» è un remix del meglio (e del peggio) di questa edizione. Conti vampirizza i propri ospiti vintage, Flora Canto impercettibile e malmostosa. Linea comica claudican ...Gli addetti ai lavori sono già a Piano San Gregorio per l’allestimento di palco e platea. Il cartellone si arricchisce ulteriormente con la conferma dello show del comico romano che si esibirà il 7 se ...