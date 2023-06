Incidente di Vallesaccarda | identificate la vittima e la persona in prognosi riservata

Leggi su anteprima24

Ulteriori sviluppi in relazione al gravestradale avvenuto ieri sull'A16, chilometro 101+730 della carreggiata Ovest, nel Comune di. La Procura di Benevento ha reso noto che in seguito alle indagini che ha coordinato – svolte dalla Polizia Stradale di Grottaminarda – si è giunti alla compiuta identificazione delladeceduta in Malick Fall, nato in Senegal (26 anni) e domiciliato a Forlì. L'uomo ancora inè Alassane Loum (35 anni) nato in Senegal e domiciliato a Napoli. Bus in scarpata, autista indagato per omicidio stradale colposo e lesioni plurime