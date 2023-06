Incidente A16 oggi | amputata una gamba all' autista del bus | altri 23 feriti

(Di lunedì 5 giugno 2023) I soccorritori hanno temuto di ritrovarsi di fronte a una replica della strage del viadotto Acqualonga dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. Giusto dieci anni dopo. Così non è stato....

Grottaminarda . E' terminata con un abbraccio che vale più di mille parole la lunga odissea dei passeggeri scampati alla morte lungo l'Napoli - Bari a Vallesaccarda dopo il terribile volo in una scarpata a bordo di un pullman partito da Lecce e diretto a Roma. Poco dopo le 17, la partenza dal piazzale di Grottaminarda a bordo di ...L'autista del pullman coinvolto nell'sullaè stato sentito dal pm che conduce le indagini alla presenza del suo legale di fiducia, l'avvocato Guerino Gazzella ed ha "fornito - sottolinea il legale - elementi utili ai fini ...E' la vittima dell'che si è verificato lungo l'autostrada, all'altezza del comune di Vallesaccarda, in cuie un pullman è finito in una scarpata causando un morto e 14 feriti.

Senza documenti e senza identità. La salma di giovane dell'età apparente compresa tra i 20 ed i 30 anni è stata trasferita nella sala morgue dell'ospedale San Pio in attesa di autopsia ed… Leggi ...L'autista del pullman coinvolto nell'incidente sulla A16 è stato sentito dal pm che conduce le indagini alla presenza del suo legale di fiducia, l'avvocato Guerino Gazzella ed ha "fornito - sottolinea ...