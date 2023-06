Ince | ' Barella lotti come me | col City la battaglia sarà in mezzo E se Lukaku ha spazio'

...di Istanbul come se scendesse in campo e governasse i destini della mediana come un tempo Paul... Mi rivedo in, anche se abbiamo fisici differenti: si vede che è un altruista. Si deciderà ...Rientrerà da una vacanza alle Bahamas per festeggiare 33 anni di matrimonio giusto in tempo. Così sabato potrà mettere in pratica il suo piano bellicoso: 'Bicchiere di vino, divano e... sciarpa ...'Chi è il Pauldi questa Inter Abbiamo fisici diversi, ma a me piace tanto la grinta di: si vede che è un altruista. Avrà nella sua zona rivali come Gundogan, Rodri e De Bruyne, ma con ...

Ince: 'Barella lotta e governa come me, ecco chi deve giocare tra ... Calciomercato.com

L’ex centrocampista nerazzurro crede all'impresa dell'Inter: "Quando dico che può succedere di tutto, lo penso davvero" ...L'ex 'Governatore' nerazzurro: L'Inter al 100% si gioca il trofeo, punto su Lukaku titolare e mi rivedo in Barella.