In carcere 20 anni per aver ucciso i 4 figli | ma oggi la mamma viene graziata «Tutti morti per cause naturali»

...uomini tra i 27 e gli 84. E in effetti ha ragione il legnanese. La donna soprannominata la ' mantide della Brianza ' sui social sembrava un'altra persona. Arrestata a luglio e ancora in, ......Alessandro Impagnatiello ora è in una cella d'isolamento e chiede di vedere suo figlio di otto. L'errore più esiziale, però, come ho già detto sarebbe quello di farlo entrare in una ......l'arresto operato dalla Squadra Mobile nei confronti di due tunisini rispettivamente di27 e ... disponendo per tali motivi la misura della custodia cautelare in. Le indagini della Squadra ...

In carcere per aver ucciso 4 figli, dopo 20 anni la grazia: i bambini sono morti per cause naturali RaiNews

Una detenuta è stata salvata da un tentativo di suicidio nel carcere di Capanne, a Perugia, grazie al tempestivo intervento di una poliziotta, allertata da altre detenute. (ANSA) ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...